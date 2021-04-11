Местные выборы и референдум. В ЦИК поступило 43 сообщения о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило 43 сообщения о нарушениях выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, эта цифра увеличится к тому времени, когда будут подводить итоги голосования.

«В КГОР поступило три сообщения о злоупотреблении административным ресурсом, 13 — о нарушении условий предвыборной агитации, одна жалоба о нарушении прав участников избирательного процеса. Зафиксировано два факта подвоза избирателей, один — фотосъемки бюллетеня. Две жалобы поступили о том, что возле АСУ находились неизвестные люди, 14 жалоб на действия членов УИК. Зарегистрировано шесть фактов подкупа избирателей, а также один — о других нарушениях», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят референдум и местные выборы.