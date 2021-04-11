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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В фонды партий и кандидатов в айыльные кенеши поступило 155,2 миллиона сомов

В избирательные фонды политических партий и кандидатов в депутаты в айыльные кенеши поступило 155 миллионов 201,7 тысячи сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила член ЦИК Гулнара Баатырова.

По ее словам, на счета партий, участвующих в выборах в горкенеши, поступило 122 миллиона 531,1 тысячи сомов. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, израсходовано 120 миллионов 337,3 тысячи сомов.

На счета избирательных фондов кандидатов в депутаты айыльных кенешей поступило 32 миллиона 670,6 тысячи сомов, израсходовано — 29 миллионов 912,1 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189567/
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