Торогелди Узакбаев: Партия «Эмгек» превратит Бишкек в комфортный и зеленый город

Торогелди Узакбаев к 29 годам добился многого. Руководит строительным рынком, занимается благотворительностью. В разгар пандемии приобрел многим нуждающимся продукты питания и медицинские принадлежности. Сегодня баллотируется в Бишкекский горкенеш от партии «Эмгек». Он рассказал нам, как преуспеть в жизни и с какой целью идет на выборы.

«Мои достижения — это заслуга моих родителей. Они меня правильно воспитали, помогли получить хорошее образование. Учился я в российском вузе, был отличником. Мне предлагали принять гражданство России и работать на госслужбе. Но я вернулся служить своей стране. Это мечта моих родителей. Успех пришел не сразу — я начинал карьеру рядовым рабочим. Благодаря тяжелому труду стал руководителем. Надо любить свое дело, быть оптимистом и каждый день учиться чему-то новому. И тогда все в жизни получится», — отметил Торогелди Узакбаев.

«Когда-то Бишкек был одним из самых зеленых городов СССР, а сейчас он один из самых грязных городов мира. Площадь парков сокращается. Не хочу, чтобы наши дети росли в шумном, небезопасном и неудобном месте. Пора превратить Бишкек в современный, комфортный и зеленый город! Баллотируюсь в горкенеш именно для этого.

Пути решения столичных проблем включены в программу нашей партии. Например, мы предлагаем построить 100 километров велодорожек, 200 километров тротуаров и открыть пешеходную улицу со всеми условиями для комфортного отдыха. В каждом квартале построим небольшие скверы. Займемся озеленением и увеличим площадь уже имеющихся парков. Для профилактики преступности установим по всей столице 5 тысяч камер видеонаблюдения.

Хотим обеспечить Бишкек экологически чистым общественным транспортом. Будем развивать ветряную и солнечную энергетику. Создадим условия, чтобы народ активнее приобретал электромобили. Все это поможет снизить загрязнение окружающей среды», — сказал Торогелди Узакбаев.

Выборы в БГК намечены на 11 апреля. В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.