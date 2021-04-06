Площадь посевов сахарной свеклы хотят увеличить вдвое

В прошлом году сахарной свеклой было засеяно около 6 тысяч гектаров земли, а в этом году планируется довести до 12 тысяч гектаров. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, для увеличения площади посевов необходимо было решить вопрос обеспеченности фермеров семенами и поливной водой в начале апреля. На сегодня по районам Чуйской области проведены встречи с фермерскими хозяйствами, чтобы упорядочить подачу воды для сахаросеющих площадей.

«Мы дали рекомендацию, чтобы фермеры могли скооперироваться поближе к выпуску воды. Во время апрельского полива параллельно идет орошение многолетних трав. Была рекомендация провести первый промывочный полив, чтобы потом многолетние травы не брали так много воды и не создавали ажиотаж в начале апреля при посеве сахарной свеклы», — рассказал Аскарбек Джаныбеков.

В свою очередь заместитель министра экономики Эльдар Алишеров подчеркнул, что благодаря увеличению посевов сахарной свеклы ожидается покрыть потребность страны в сахаре на 80 процентов.