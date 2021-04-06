Референдум. Агитационные группы игнорируют обязанность отчитаться по расходам

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что 15 групп агитации за и против проекта новой редакции Конституции, вынесенной на референдум 11 апреля, образовали фонды, открыли спецсчета в ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Однако из 15 групп регулярно отчитываются только две. Группа № 11, выступающая за новую редакцию, и группа № 12, агитирующая также за.

Доходы первой из двух составляют 7 миллионов 267 тысяч сомов, расходы — 4 миллиона 881 тысяча сомов. Группа № 12 получила только 100 сомов, не потратив ничего.

Референдум пройдет 11 апреля одновременно с выборами в местные кенеши.