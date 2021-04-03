Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
Салмоорбеку Джумабекову 34 года. Он окончил Академию ФСБ Российской Федерации. До назначения служил замначальника одного из управлений Антикоррупционной службы ГКНБ и начальником первого управления АКС.
Известно, что Салмоорбек Джумабеков — сын профессора и главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, родного брата экс-спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова.
ГКНБ пока не комментирует назначение Салмоорбека Джумабекова.