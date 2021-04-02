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Власть

Президент взял под контроль ситуацию с рейсами в Россию и ценами на билеты

Президент Садыр Жапаров заявил в своем Telegram-канале, что взял под личный контроль ситуацию с количеством регулярных рейсов в Россию и ценой на авиабилеты.

По его словам, проблема сложная. «Все зависит не только от нас, но мы прилагаем максимальные усилия, чтобы выйти из этой ситуации. Я знаю, насколько это важно для наших граждан, трудящихся в России, которые не могут найти пути выезда за рубеж. Мы делаем все возможное, чтобы наши соотечественники не выезжали за границу в поисках работы. Разрабатываются планы по ипотеке. У нас есть искренние намерения обеспечить граждан, не имеющих своего жилья, собственной крышей над головой. Мы обязательно этого добьемся», — написал Садыр Жапаров.

Он добавил, что государство старается увеличить количество рейсов, удешевить авиабилеты и возобновить железнодорожное сообщение. Но решение этих вопросов зависит от Казахстана и России.

«Правительство Казахстана сегодня согласилось возобновить транзит. Теперь ждем ответа от России. Не верьте провокаторам, которые заявляют, что власти Кыргызстана выступают против увеличения количества рейсов в Россию. Напротив, мы давно просим Россию увеличить количество чартерных рейсов. Проблема не в нас. Конечно, также все проблемы связаны с коронавирусом», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что проводится проверка по факту необоснованного завышения стоимости авиабилетов в Россию.

Ссылка: https://24.kg/vlast/188653/
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