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Власть

Красивые цифры звучат в кабмине, а жить кыргызстанцам тяжело. Почему?

Первый заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев представил на заседании правительства итоги социально-экономического развития республики за 2020 год.

Он отметил, что 2020-й оказал непростое влияние на развитие мировой и национальной экономики.
В результате проведения скоординированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уровень инфляции в стране находился в пределах целевых значений, а среднегодовое значение инфляции составило 106,3 процента.

Широкое применение инструментов поддержки льготного кредитования экономики позволило стимулировать банковский сектор, в результате чего был обеспечен рост кредита в экономику на 12,6 процента (на конец декабря 2020 года — 168,9 миллиарда сомов).

Участники программы «Доступное жилье — 2015-2020» получили 5 тысяч 86 ипотечных кредитов на общую сумму 6 247,4 миллиона сомов, из них за прошлый год выдано 474 кредита на общую сумму 864,5 миллиона сомов. Российско-Кыргызским фондом развития по состоянию на 1 декабря 2020-го одобрено 2 тысячи 814 проектов на сумму $417 миллионов.

В рамках реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства» за прошлый год выдано 2 тысячи 874 кредита на общую сумму 3 452,6 миллиона сомов. Продолжилась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства». Выдано 11 тысяч 974 льготных кредита на общую сумму 6 181,0 миллиона сомов. Произведено повышение базовой и страховых частей пенсий с 1 октября 2020 года.

По предварительным данным Национального статистического комитета, темп реального роста ВВП составил 91,4 процента, а без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор рост составил 91 процент. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 122,9 миллиарда сомов и сократился на 24,7 процента.

По итогам обсуждения вопроса государственным органам исполнительной власти, полномочным представителям правительства в областях, мэриям Бишкека и Оша даны поручения, направленные на восстановление экономической активности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188495/
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