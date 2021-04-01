COVID-19. В правительстве ищут деньги на закупку вакцины

В системе государственного управления необходимо внедрить механизм KPI (индикатор эффективности и успешности выполнения поставленных целей) для оценки, контроля и мониторинга работы глав министерств и ведомств. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов сказал на заседании правительства при рассмотрении итогов социально-экономического развития страны за 2020 год.

Он отметил, что на сегодня перед кабмином стоит вопрос своевременной и качественной реализации 100-дневной программы.

«Необходимо направить усилия руководителей государственных органов на исполнение пунктов указанной программы. Я считаю важным внедрить систему KPI, чтобы объективно оценивать деятельность руководителей государственных и местных органов власти. В вопросах социально-экономического развития республики профильным органам необходимо проводить качественную работу по обеспечению продовольственной безопасности, сдерживанию и стабилизации цен на продукты питания», — сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр также остановился на вопросах здравоохранения, подчеркнув необходимость изыскания финансовых средств на закупку вакцин от коронавирусной инфекции.