Совет сотрудничества тюркоязычных государств переименуют. О чем еще говорили

Кыргызстан поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил сегодня, выступая на неформальной встрече лидеров ССТГ, которая проходит дистанционно.

По его словам, многогранная деятельность Тюркского совета, его место и авторитет на международной арене требуют формального преобразования в Организацию тюркских государств, это положительно скажется на укреплении ее позиций на международной арене и будет стимулировать расширение сферы деятельности.

Глава государства считает, что интерес других стран возрастет и число желающих присоединиться к организации или получить статус наблюдателя увеличится. Он также предложил подтвердить или определить роль Венгрии, которая вносит большой вклад в работу совета.

«Наряду с укреплением транспортного и коммуникационного сотрудничества между тюркскими государствами нам необходимо разработать меры, направленные на активизацию торгового процесса», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул необходимость использования всего потенциала транскаспийского международного транспортного коридора, так называемого срединного коридора, который имеет статус самого безопасного и кратчайшего торгового пути между Европой и Азией. «Большое значение для Кыргызской Республики имеет реализация проекта строительства новых железных дорог на территории Тюркского совета, в том числе реализация нового железнодорожного проекта, соединяющего Кыргызстан с Узбекистаном с одной стороны и Китаем — с другой», — отметил президент.

Он подчеркнул важность развития туристической отрасли, которую должен поддержать тюркский мир. По словам Садыра Жапарова, модернизация туристической среды, создание туристической карты тюркского мира и ее распространение принесут пользу всем странам — участницам совета.

«Тюркский мир — это прежде всего тюркская цивилизация, поэтому мы рассматриваем туризм как один из способов показать исторические и архитектурные памятники, природу, традиции и культуру тюркской цивилизации, сыгравшей особую роль в мировой истории», — заметил он.

Глава государства сказал о важности укрепления культурных и гуманитарных связей тюркского мира и выразил свою поддержку работе таких организаций сотрудничества, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия, играющих особую роль в возрождении культурной интеграции тюркского мира и распространении общих тюркских ценностей.

Он добавил, что инициатива Кыргызстана об организации Всемирных игр кочевников и их успешное проведение в республике в 2014, 2016 и 2018 годах были встречены международным сообществом с большим интересом.

Четвертые Игры пройдут в Турции.