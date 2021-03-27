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Власть
Сюжеты: «Эмгек», Выборы - 2021

Мы за чистый город! Бишкекчане поддержали «Эмгек челлендж»

Кандидаты в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Эмгек» Назир Асанбердиев, Максат Джоошбеков и Александр Пахомов регулярно встречаются с избирателями, выслушивают их проблемы и рассказывают о планах своего политического объединения. Одна из встреч получилась особенно насыщенной: кандидаты и избиратели вместе провели субботник.

Во время диалога горожане подняли вопрос экологии. «В предвыборной программе партии «Эмгек» ему уделено большое внимание. Одна из наших целей — улучшить в городе качество воздуха. Пройдя в горкенеш, примем программу «Бишкек без смога». Снизим промышленные выбросы в атмосферу, начнем переход к зеленой экономике и использованию возобновляемых источников энергии. Будем развивать ветряную и солнечную энергетику. При мэрии откроем экологический экспертный совет. Создадим комиссию, в которую войдут международные эксперты и урбанисты. Они будут давать рекомендации по улучшению экологии», — сообщили кандидаты.



«В развитых странах на законодательном уровне закреплена необходимость сортировать мусор. Это позволяет отправлять на переработку значительную часть отходов и позитивно влияет на экологию. Мы планируем внедрять культуру сортировки мусора и в Бишкеке», — добавили кандидаты.

Десять дней назад партия «Эмгек» запустила «Эмгек челлендж» и призвала бишкекчан провести субботники. «Пришла весна, и люди все больше времени находятся на улице. Во многих дворах и местах общего пользования скопился мусор. Уберите листву из арыков и мусор из-за гаражей, почините скамейки возле своего дома, покрасьте детские площадки», — призвала партия «Эмгек».

С тех пор в городе ежедневно проходят десятки субботников. Во многих из них участвуют кандидаты в БГК от партии «Эмгек». Откликнулись на призыв и многие жители города. Они приготовили метлы, лопаты и мешки для мусора и вместе с Назиром Асанбердиевым, Максатом Джоошбековым и Александром Пахомовым провели субботник.



«Эмгек челлендж» продолжается. Публикуйте в соцсетях фотографии с пометками «до и после субботника» и хештегом #эмгектен.

В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М.Омуралиевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187862/
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