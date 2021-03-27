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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Ношение масок в общественных местах вновь обязательно, требует кабмин

Ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но в общественных местах, местах массового скопления людей будут усилены санитарные нормы безопасности. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба заявил первый вице-премьер Артем Новиков.

По данным пресс-службы правительства, дальнейшие меры будут применяться местными органами власти в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации в регионе.

Артем Новиков подчеркнул, что Министерство здравоохранения и социального развития должно на постоянной основе проводить мониторинг готовности медицинских учреждений к возможному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в соседних странах ввели ограничительные меры. Наши организации здравоохранения на всех уровнях должны быть в полной готовности к росту заболеваемости граждан. Я хочу отметить недостаточную работу Министерства здравоохранения по исполнению ряда важных поручений республиканского штаба. Ведомство в первую очередь должно держать под особым контролем проводимую работу по обеспеченности медицинских учреждений медикаментами, СИЗами, оборудованием, функционированию системы подачи жидкого кислорода. Этот анализ должен проводиться на регулярной основе в разрезе каждой организации здравоохранения. Это ваша ежедневная работа. Обязательно, чтобы штаб вам давал такие поручения? Я прошу каждого руководителя помнить об ответственности, не должно быть попустительского отношения. Делайте выводы из ошибок, допущенных в прошлом году в разгар вспышки пандемии!» — сказал Артем Новиков.

Во всех учреждениях, закрытых помещениях независимо от формы собственности необходимо обязательное соблюдение масочного режима.

«Мы обеспечим граждан лекарствами, койками, медицинскими специалистами, но каждый гражданин должен проявить сознательность и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — сказал первый вице-премьер.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено на ежедневной основе передавать полномочным представителям правительства в областях, мэриям Бишкека и Оша информацию по прибывающим на территорию КР гражданам из-за рубежа в целях дальнейшего медицинского наблюдения за ними. В течение недели провести анализ каждого медицинского учреждения, включая ФАПы, на предмет наличия лекарств, готовности медицинских специалистов, кислородных концентраторов и другого оборудования, необходимого для лечения коронавирусной инфекции, а также запаса лекарств на случай усугубления других хронических заболеваний у граждан.

До 30 марта внести изменения в план пошаговых действий по предотвращению распространения COVID-19 и готовности к третьей волне, внести документ на утверждение штаба.

В течение трех дней необходимо обеспечить доставку лекарств из Фонда государственных материальных резервов до каждой больницы.

Полпредам правительства в областях, мэриям Бишкека и Оша поручено усилить контроль за лицами, обращающимися с подозрением на COVID-19, и при необходимости принимать оперативные меры по госпитализации и лечению в стационарах.

Профильным службам поручено обеспечить готовность стационаров для оперативного развертывания коечного фонда при необходимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187854/
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