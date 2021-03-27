Референдум. Заявление о досрочном голосовании нужно подать до 8 апреля

Заявление о голосовании вне помещения (досрочном) в день референдума по принятию проекта новой Конституции и выборов в местные кенеши нужно подать до 8 апреля включительно. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, также списки находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы, военнослужащих срочной службы и членов их семей, проживающих в воинских частях, должны быть составлены до 29 марта.

Они будут голосовать 10 апреля — в день тишины.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Местные выборы пройдут в 28 городах и 420 аймаках.