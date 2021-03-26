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Власть

Кыргызстан и Узбекистан откроют совместное предприятие по добыче газа в Баткене

Кыргызстан и Узбекистан откроют совместное предприятие по добыче газа в Баткене. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, стороны намерены совместно использовать газохранилище в селе Бургунду Баткенской области.

«Мы создаем совместную компанию, так как у Кыргызстана нет возможности самому разрабатывать месторождение», — заявил Камчыбек Ташиев.

Отметим, в этом районе находятся подземное газохранилище «Северный Сох» и газонефтяное месторождение. С момента открытия месторождения разработкой занималась узбекская компания.

Напомним, 13 мая 2011 года депутаты постановлением запретили транспортировку ГСМ в Узбекистан и передали предприятие в ведение «Кыргызнефтегаза». Но до сих пор месторождение охраняли узбекские военные.

Отметим, что полномочное представительство правительства в регионе заявляло, что запасов газа и нефти на территории нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187757/
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