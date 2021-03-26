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Власть

Садыр Жапаров потребовал активизировать работы по цифровизации Нацстаткома

Национальный статистический комитет готовится в 2021 году провести перепись населения и жилищного фонда. Об этом глава ведомства Самат Насирдинов сообщил президенту Садыру Жапарову.

Самат Насирдинов проинформировал о приоритетных планах на 2021 год и подготовке к проведению переписи населения и жилищного фонда.

«Садыр Жапаров поручил обеспечить качественную подготовку к проведению переписи населения и жилищного фонда с обязательным учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране», — сообщает его пресс-служба.

Кроме того, президент подчеркнул, что Нацстаткому необходимо усилить работы в рамках цифровизации своей деятельности, в том числе по переводу форм статистической отчетности в электронный формат для упрощения процедур предоставления отчетности и обработки данных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187722/
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