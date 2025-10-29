В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве

Прокуратура Араванского района Ошской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц регионального управления Ветеринарной и фитосанитарной службы. Об этом сообщили в надзорном органе.

Установлено, что 4 октября 2025 года начальник управления по Ошу и Ошской области С.Э. и главный инспектор М.К. без разрешительных документов проводили необоснованные проверки торговых точек и мясных лавок на территории района. По данным прокуратуры, они требовали у предпринимателей деньги под предлогом «выявленных нарушений».

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ведутся следственные действия.