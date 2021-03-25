Местные выборы. В айыльные кенеши баллотируются 5 тысяч 383 женщины

На выборах в 420 айыльных кенешей, которые состоятся 11 апреля, зарезервировано 30 процентов мандатов для женщин в каждом избирательном округе. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что эта мера введена законом в целях активизации участия женщин в местной избирательной кампании. На сегодня их представленность составляет менее 10 процентов.

На предстоящих выборах для женщин в округах зарезервировано 2 тысячи 943 мандата, на них выдвинуто 5 тысяч 383 кандидатки.

Впервые на местных выборах будут применены новые нормы закона в части требования о наличии у кандидатов общего среднего образования, об избирательном залоге размером 1 тысяча сомов, а также требования о формировании и сдачи финансовых отчетов о поступлении и расходовании избирательных фондов кандидатов, политических партий.

Всего по республике на один мандат претендуют 2,5 кандидата.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировались в Чон-Алайском районе Ошской области, Сузаксом районе Джалал-Абадской области и селе Военно-Антоновка Чуйской области.

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах.