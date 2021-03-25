Местные выборы. Завершилась регистрация кандидатов в айыльные кенеши

Согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов местных кенешей, завершилась регистрация кандидатов в депутаты айыльных кенешей.

На 7 тысяч 560 мандатов в 420 айыльных кенешах зарегистрировались 18 тысяч 772 кандидата, из них 5 тысяч 300 – женщины.

63 кандидата зарегистрированы политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами.

Всего по республике на один мандат претендуют 2,5 кандидата.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировались в Чон-Алайском районе Ошской области, Сузаксом районе Джалал-Абадской области и селе Военно-Антоновка Чуйской области.

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах.