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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Завершилась регистрация кандидатов в айыльные кенеши

Согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов местных кенешей, завершилась регистрация кандидатов в депутаты айыльных кенешей.

На 7 тысяч 560 мандатов в 420 айыльных кенешах зарегистрировались 18 тысяч 772 кандидата, из них 5 тысяч 300 – женщины.

63 кандидата зарегистрированы политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами.

Всего по республике на один мандат претендуют 2,5 кандидата.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировались в Чон-Алайском районе Ошской области, Сузаксом районе Джалал-Абадской области и селе Военно-Антоновка Чуйской области. 

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187488/
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