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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. В ТИК Бишкека пообещали разобраться с инцидентом с «Реформой»

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов отметил 24.kg, комментируя инцидент с палаткой партии «Реформа» на тротуаре у ЦУМа, что в начале агитации с партиями обсуждались эти моменты и было указано — если политобъединение планирует установить палатку, провести флешмоб, организовать любое агитационное мероприятие, необходимо уведомить мэрию или администрацию бизнес-объекта, на территории которого будут работать агитаторы.

Однако палатка «Реформы» установлена не в ЦУМе, а на тротуаре, прилежащем к торговому центру. Охрана ТЦ утверждает, что эта пешеходная дорожка также относится к ЦУМу.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187480/
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