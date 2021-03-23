Местные выборы. Кандидат от «Бир Бола» пожаловалась на «Ата Журт Кыргызстан»

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация от Гулбары Дубанаевой, проживающей в Ноокате. Она сообщила, что является кандидатом в депутаты в горкенеш по списку партии «Бир Бол».

Заявительница указала, что на втором этаже мэрии Нооката расположен штаб политической партии «Ата Журт Кыргызстан». По ее словам, один из претендентов на мандат от «Ата Журт Кыргызстана» — руководитель городского кенеша Абдурахман Гафаров, используя административный ресурс, предоставил служебные помещения мэрии для организации деятельности этой партии. Гулбара Дубанаева также отметила, что в мэрии Нооката проходят совещания партии.

Информация направлена в рабочую группу Ноокатской ТИК для проверки и рассмотрения.