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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще на одного кандидата партии «Эмгек» поступила жалоба

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов на WhatsApp поступила информация от некоего Темира, проживающего в городе Токмак, который сообщил, что спикер городского кенеша Токмака Тилек Солтобаев на время выборов ушел в отпуск. Он баллотируется от партии «Эмгек».

По мнению заявителя, Солтобаев должен был приостановить полномочия. Он отметил, что последний, нарушая законодательство, также продолжает пользоваться служебным транспортом в своих личных целях и интересах политорганизации, по списку которой участвует в выборах.

В подтверждение сказанного он направил видео, где служебная автомашина спикера припаркована рядом со штабом «Эмгека».

Информация направлена в КГОР Токмакской ТИК для проверки и рассмотрения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187288/
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