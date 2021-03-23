Местные выборы. Еще на одного кандидата партии «Эмгек» поступила жалоба

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов на WhatsApp поступила информация от некоего Темира, проживающего в городе Токмак, который сообщил, что спикер городского кенеша Токмака Тилек Солтобаев на время выборов ушел в отпуск. Он баллотируется от партии «Эмгек».

По мнению заявителя, Солтобаев должен был приостановить полномочия. Он отметил, что последний, нарушая законодательство, также продолжает пользоваться служебным транспортом в своих личных целях и интересах политорганизации, по списку которой участвует в выборах.

В подтверждение сказанного он направил видео, где служебная автомашина спикера припаркована рядом со штабом «Эмгека».

Информация направлена в КГОР Токмакской ТИК для проверки и рассмотрения.