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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Подарки от кандидатов и льготная распродажа — это подкуп

Бишкекская ТИК обратилась к партиям, участвующим в выборах в БГК. Члены комиссии напоминают кандидатам, какие их действия могут быть расценены как подкуп избирателей.

В соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» с момента назначения выборов запрещается:

  • выплачивать денежные средства;
  • вручать подарки и иные материальные ценности;
  • проводить льготную распродажу товаров;
  • бесплатно распространять любые предметы, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым ЦИК;
  • предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Кроме этого, частью 4 статьи 28 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» установлено, что претенденты на мандаты, их близкие родственники, в том числе супруг или супруга, представители кандидатов и партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

В этой связи Бишкекская территориальная избирательная комиссия настоятельно рекомендует воздержаться от действий, нарушающих нормы, установленные законом.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187053/
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