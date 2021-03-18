Местные выборы. В список избирателей вошли 3 миллиона 308 тысяч человек

Контрольный список избирателей на местные выборы готов. Об этом сообщили в ЦИК.

В ведомстве уточнили, списки сформированы и размещены на государственном портале избирателей «Тизме»: https://tizme.gov.kg/.

В общий список входит 3 миллиона 308 тысяч 813 избирателей, из них мужчин — 1 миллион 583 тысячи 129, женщин — 1 миллион 725 тысяч 684, или 47,85 процента и 52,15 процента соответственно. По сравнению с предварительным списком избирателей прирост составляет 4 тысячи 328.

До 27 марта для включения в список и участия в выборах депутатов местных кенешей следует уточнить себя в списке. До этого же дня можно вносить корректировки.

Проверить себя в перечне можно:

на государственном портале избирателей «Тизме»: https://tizme.gov.kg/;

на своем избирательном участке;

позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), при этом вы получите номер и адрес своего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности необходимо до 27 марта обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением и ID-картой.

При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию.

Для включения в список избирателей и участия в выборах депутатов местных кенешей адрес регистрации места жительства должен соответствовать указанной записи в чипе места жительства в паспорте.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.