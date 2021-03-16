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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Референдум. Списки стационарных больных будут составлены до 29 марта

Список граждан, кто в день референдума по принятию проекта новой редакции Конституции будет находиться на лечении в стационарах, должен быть составлен заранее. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, если позже обозначенной даты — 29 марта — списки не будут представлены, то эта категория граждан проголосовать не сможет.

Уточняется, что в этот же список войдут подследственные, содержащиеся в СИЗО и ИВС, сотрудники предприятий с непрерывным циклом работы, военнослужащие срочной службы, те, кто проживает в воинских частях, и члены их семей. «Они будут голосовать 10 апреля, в день тишины», — отметили в Центризбиркоме.

Проголосовать досрочно могут и те, кого 11 апреля не будет в стране. Для этого им нужно подать заявление о голосовании вне помещения до 8 апреля.

«Если кыргызстанец выедет за пределы республики до 27 марта, то он может по прибытии в другое государство встать на консульский учет и подать заявление об изменении избирательного адреса. Эта норма действует только для тех, кто находится за рубежом», — сказали в ЦИК.

Граждане, выехавшие за пределы страны после 27 марта и не успевшие подать заявление по форме № 2, проголосовать не смогут.

Указывается, что для местных выборов и плебисцита будет два отдельных списка избирателей, явка также будет считаться отдельно.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186529/
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