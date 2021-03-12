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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Референдум. Сроки подготовки могут быть сокращены в два раза

Сроки подготовки к референдуму по принятию новой Конституции могут быть сокращены в два раза. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, эта практика применима в случае, если плебисцит совмещают с выборами, будь то местные, президентские или парламентские. «Проект календарного плана уже готовится, и как только закон о назначении всенародного голосования подпишет президент, мы начнем подготовку. Уточню, что группы за и против могут подавать заявки со дня подписания документа», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что текст и форма бюллетеня должны быть утверждены не позднее 22 марта. А изготовлены — до 1 апреля.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. Накануне проект прошел в режиме оставшихся двух чтений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186272/
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