Местные выборы. Глава Бишкекской ТИК обвиняет правозащитника в необъективности

Глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов упрекает главу Коалиции за демократию и гражданское общество Эрика Ирискулбекова в необъективности и искажении фактов.
По его словам, доводы истца, что ТИК нарушила закон и пропустила партии с документами 1 марта после 23.59, несостоятельны.
«Все политорганизации пришли вовремя, и мы вовремя приняли документы. Ирискулбеков вмешивался в деятельность избирательной комиссии и мешал нам. Главное, напомню, чтобы уполномоченные в срок принесли все документы. Мы закон не нарушали», — сказал Кайрат Маматов.
Однако Эрик Ирискулбеков не согласен с доводами главы ТИК и настаивает на том, что допущены нарушения. Он грозит уголовным разбирательством. Административный суд Бишкека уже начал разбирательство.
Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей завершилась. Сегодня началась агитационная кампания.
Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.