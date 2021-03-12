Местные выборы. Глава Бишкекской ТИК обвиняет правозащитника в необъективности

Глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов упрекает главу Коалиции за демократию и гражданское общество Эрика Ирискулбекова в необъективности и искажении фактов.

По его словам, доводы истца, что ТИК нарушила закон и пропустила партии с документами 1 марта после 23.59, несостоятельны.

Читайте по теме Правозащитники подали в суд на Бишкекскую ТИК. Упрекают в нарушении закона

«Все политорганизации пришли вовремя, и мы вовремя приняли документы. Ирискулбеков вмешивался в деятельность избирательной комиссии и мешал нам. Главное, напомню, чтобы уполномоченные в срок принесли все документы. Мы закон не нарушали», — сказал Кайрат Маматов.

Однако Эрик Ирискулбеков не согласен с доводами главы ТИК и настаивает на том, что допущены нарушения. Он грозит уголовным разбирательством. Административный суд Бишкека уже начал разбирательство.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей завершилась. Сегодня началась агитационная кампания.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.