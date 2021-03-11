Местные выборы. ТИК не представила журнал приема документов от партий

Бишкекская ТИК не представила журнал учета приема документов от партий, баллотирующихся в БГК. Об этом 24.kg сообщил глава Коалиции за демократию и гражданское общество Эрик Ирискулбеков.

По его словам, сегодняшнее заседание в административном суде Бишкека было отложено, поскольку ТИК и ЦИК не принесли требуемые документы.

«В частности, в журнале регистрации указано, что последняя партия, которая сдала бумаги, была «Уулу Журт», это было в 23.53. После нее пришли представители «Ишеним», но их указали в 23.23. То есть нарушена хронология. Более того, журнал ТИК закрыла в 00.34. А должна была в 00.00. Словом, если они не озвучат внятных объяснений, то это уже попахивает уголовным разбирательством», — сказал Эрик Ирискулбеков.

Он добавил, что слушание продолжится завтра.

Между тем глава БТИК Кайрат Маматов утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. «Наплыв партий пошел после 23.30, и они сдали документы по очереди. Прием мы завершили, как и предписывает закон, в 23.59. Можно посмотреть журнал учетной записи. Это Ирискулбеков нам мешал работать 1 марта и все время вмешивался», — отметил он.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта, одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.