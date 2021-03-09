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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Проект Конституции, который будет вынесен на референдум, не изменялся

В парламенте Кыргызстана 24.kg рассказали, какой проект Конституции будет вынесен на референдум.

По данным источников, кыргызстанцам предстоит проголосовать за или против того варианта, который опубликован на сайте Жогорку Кенеша 9 февраля. Никаких смысловых изменений в него не вносилось. Исправлялись только ошибки и корректировался перевод.

Отмечается, что завтра нардепы в двух чтениях примут законопроект о назначении референдума на 11 апреля. Сейчас идет сбор подписей по парламентским фракциям.

Профильный комитет, напомним, этот вопрос не рассматривал. И в повестке дня завтрашнего заседания проект документа о всенародном голосовании по новой редакции Основного закона также не значится.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185833/
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