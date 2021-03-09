Депутат опять предлагает запретить реализацию энергетиков в Кыргызстане

В Кыргызстане опять предлагают запретить реализацию тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Соответствующий законопроект рассматривается на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По словам депутата Айнуру Алтыбаевой, инициатива направлена на защиту здоровья населения, в особенности подростков.

«Когда готовили проект, мы предлагали полный запрет энергетиков на территории Кыргызстана. Но пока проект обсуждался, у нас в стране появился производитель слабоалкогольных напитков. Поэтому мы запрещаем не производить, а лишь реализовать. Такой же запрет есть во многих странах, в том числе в России», — сказала она.

По данным ГНС, в Кыргызстане в 2018 году реализовано 417 тысяч 780 литров слабоалкогольных напитков, сумма акцизов составила 25 миллионов сомов. В 2019-м — 281 тысяча литров, акцизная сумма — 16 миллионов сомов.

Отметим, это не первая попытка депутатов ввести запрет на энергетические тоники.

В 2017 году парламент ввел запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

В 2019-м Айнуру Алтыбаева уже выступала с требованием запретить продажу энергетических алкогольных и безалкогольных напитков. Она предлагала внести поправки в закон, регулирующий оборот алкогольной продукции. Как ранее рассказала 24.kg депутат, за основу взят аналог российского закона.