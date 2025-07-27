Рейтинг Демократической партии США рухнул до минимума за 35 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса.

Уточняется, что положительно к демократам относится только 33 процента американских избирателей, отрицательно — 63 процента. Таким низким рейтинг демократов не был с 1990 года.

Хотя большинство граждан Соединенных Штатов и не одобряют действия президента-республиканца Дональда Трампа в сфере экономики и внешней политики, в целом они доверяют Республиканской партии больше, чем демократам, говорится в публикации. Исключение — тема здравоохранения, в частности, вакцинации.

Обычно избиратели в США больше поддерживают находящуюся в оппозиции партию. Так, летом 2017-го, в начале первого президентского срока Дональда Трампа, сторонников демократов в стране было на 6 процентных пунктов больше, чем сторонников республиканцев.

В ноябре 2026 года предстоят выборы в Конгресс США. На выборах при первом президентстве Трампа в 2018-м республиканцы потеряли в Палате представителей 40 мест. Сейчас в нижней палате Конгресса 219 республиканцев и 212 демократов, еще четыре места свободно.