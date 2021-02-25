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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кабинет спикера парламента депутаты разыграли на аукционе. Кому он достался

Кабинет спикера парламента достался «стыдливому» депутату Камчыбеку Жолдошбаеву. Информацию 24.kg подтвердили в аппарате Жогорку Кенеша.

Однако, на каком основании рядовой нардеп занимает служебное помещение, предназначенное для торага, в аппарате не знают. Уточняется, что сам Талант Мамытов переехал в кабинет, где раньше располагался президент.

В своем Telegram-канале Дастан Бекешев рассказал, что кабинеты распределялись на импровизированном аукционе по принципу, кто больше отдал, тот и получил.

Сам новый хозяин кабинета так и не смог объяснить 24.kg, почему ему достался кабинет. «Вы спросите у спикера. Потом ко мне подходите. Я ремонт сделал сам. На свои деньги. Сколько заплатил, не скажу. Вы же не налоговая. Приходите, расскажу», — парировал нардеп.

Часть кабинетов в «Белом доме» освободилась после того, как новый президент страны Садыр Жапаров решил работать в здании правительства на Старой площади. Вместе с ним переехали в другое здание и аппаратчики.

Распределением кабинетов среди депутатов занимается управление делами. Традиционно самые большие по площади помещения достаются руководящему звену — торага ЖК, вице-спикерам, лидерам фракций и председателям комитетов. Однако в самом большом кабинете парламента теперь оказался рядовой представитель фракции «Онугуу-Прогресс».
Ссылка: https://24.kg/vlast/184676/
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