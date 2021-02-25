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Власть

Депутатский мандат Клары-Гульнары Самат получит Бурун Аманова

Мандат экс-депутата парламента Клары-Гульнары Самат, назначенной послом Кыргызстана в Российской Федерации, получит следующая по списку партии «Ата Мекен» кандидатка Бурун Аманова.

В ЦИК 24.kg пояснили, что вопрос передачи мандата Искендера Гайпкулова, назначенного заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата главы президента, Шайлообеку Атазову, пока под вопросом.

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В ЦИК ждут решения суда. Отметим, что в 2017 году Искендер Гайпкулов получил мандат вместо Омурбека Текебаева, признанного Бишкекским горсудом виновным по статье «Коррупция» УК КР, а Текебаеву в 2020-м вручили мандат Садык Шер-Нияза, который отказался от депутатства в пользу лидера социалистов.

Что касается Шайлообека Атазова, то на выборах 4 октября в Жогорку Кенеш, итоги которых ЦИК признала недействительными, он шел по списку партии «Мекеним Кыргызстан». При этом свое членство в «Ата Мекене» не приостанавливал.

Шайлообеку Атазову 41 год. Он является исполнительным директором спортивного клуба EREM.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184636/
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