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Власть

Депутаты озаботились возвращением кыргызстанцев из Сирии

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос ратификации международных договоров о передаче осужденных лиц, выдаче граждан и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Нардепы озаботились вопросом о возвращении кыргызстанцев из Сирии. Депутат Эрмамат Тагаев отметил, что соседние государства возвращают своих граждан из Сирии, а Кыргызстан до сих пор не привез ни одного человека.

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«Есть женщины с детьми, которые застряли там. Соседи вывозят своих граждан, а наши до сих пор ни одного не привезли. Я поднимал этот вопрос еще в 2019 году», — сказал Эрмамат Тагаев. 

Его коллега Бакирдин Субанбеков рассказал, что к парламентариям поступают обращения от родственников граждан, которые находятся в Сирии.

Заместитель генпрокурора Турусбек Ишеналиев ответил, что вопросами экстрадиции граждан из Сирии занимаются МВД и ГКНБ.

Вопрос возвращения детей кыргызстанцев, находящихся в зоне боевых действий во время конфликта в Сирии и Ираке, по-прежнему остается неразрешенным, ранее заявляла директор общественного фонда «Азия Групп» Юлия Денисенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184425/
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