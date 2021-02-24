Депутаты озаботились возвращением кыргызстанцев из Сирии

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос ратификации международных договоров о передаче осужденных лиц, выдаче граждан и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Нардепы озаботились вопросом о возвращении кыргызстанцев из Сирии. Депутат Эрмамат Тагаев отметил, что соседние государства возвращают своих граждан из Сирии, а Кыргызстан до сих пор не привез ни одного человека.

Читайте по теме В сирийском лагере «Аль-Холь», где есть кыргызстанцы, голод и гибнут дети

«Есть женщины с детьми, которые застряли там. Соседи вывозят своих граждан, а наши до сих пор ни одного не привезли. Я поднимал этот вопрос еще в 2019 году», — сказал Эрмамат Тагаев.

Его коллега Бакирдин Субанбеков рассказал, что к парламентариям поступают обращения от родственников граждан, которые находятся в Сирии.

Заместитель генпрокурора Турусбек Ишеналиев ответил, что вопросами экстрадиции граждан из Сирии занимаются МВД и ГКНБ.

Вопрос возвращения детей кыргызстанцев, находящихся в зоне боевых действий во время конфликта в Сирии и Ираке, по-прежнему остается неразрешенным, ранее заявляла директор общественного фонда «Азия Групп» Юлия Денисенко.