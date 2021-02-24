«Коммерсант»: Визит Садыра Жапарова в Россию воспринимают как смотрины

В преддверии первого официального визита нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву авторитетное российское издание «Коммерсант» опубликовало статью.

По мнению издания, Садыр Жапаров — явление для постсоветского политического ландшафта уникальное.

«Здесь не редкость возбуждение уголовных дел в отношении бывших президентов — только в Киргизии таких теперь трое. Но чтобы политики с тюремным прошлым приходили к власти — случается нечасто. Кроме экс-президента Украины Виктора Януковича с его заработанными в молодости двумя судимостями, вспомнить, пожалуй, больше некого», — пишет «Коммерсант».

По данным журналистов, в Москве визит воспринимают как «смотрины». И программа составлена соответствующим образом — с господином Жапаровым планируют пообщаться все первые лица: президент, премьер, спикеры Госдумы и Совета федерации.

«Первый визит господина Жапарова в Россию проходит на фоне транзита власти в Киргизии, который начался в октябре прошлого года. Тогда, напомним, в стране вспыхнули протесты против итогов парламентских выборов, которые здесь почти единодушно считаются сфальсифицированными. Протестующие освободили Садыра Жапарова из колонии, и тот быстро добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а затем взял власть в свои руки.

Президентом господин Жапаров был избран 10 января. Во время предвыборной кампании он обещал провести полную трансформацию политической системы и сменить парламентскую форму правления на президентскую. Конституционный референдум по этому поводу планируется провести в апреле — в один день с выборами органов местного самоуправления.

Полностью все перестроить новый президент рассчитывает к лету. Пока же, признают собеседники «Ъ» в окружении господина Жапарова, до полной стабилизации политической ситуации в стране еще далеко», — сообщает газета.

Свою власть новый лидер укрепляет под лозунгом борьбы с коррупцией и очищения системы управления от криминала.

В своем первом интервью в статусе избранного президента, которое Садыр Жапаров дал «Ъ», он заявил, что борьба с коррупцией не будет выборочной и за финансовые хищения ответят все, вне зависимости от рангов и былых заслуг. Уже тогда в республике полным ходом шли аресты политиков, силовиков, религиозных деятелей и известных криминальных авторитетов.

Один из членов киргизской делегации, глава МИДа страны Руслан Казакбаев, заявил «Ъ», что планы по стабилизации политической и экономической ситуации будет сложно осуществить без международной поддержки, в первую очередь со стороны России.

Как сообщил господин Казакбаев, Киргизия рассчитывает получить от Евразийского фонда стабилизации и развития $100 миллионов в виде льготного кредита. Это позволит профинансировать антикризисные меры по поддержке экономики, финансового и социального секторов.

Между тем собеседник «Ъ» в российских госструктурах, занимающийся киргизским направлением, отметил, что ожидать громких решений по итогам переговоров вряд ли стоит.

Он честно назвал визит киргизского лидера «смотринами», которые должны показать, чего ожидать от господина Жапарова и насколько надежным партнером он может быть. Составить мнение о нем предполагается после серии встреч — киргизский лидер пообщается в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Садыр Жапаров — политик новой формации, малоизвестный в России, отмечает сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» («Мнение») Игорь Шестаков. «Для него важно провести первые серьезные переговоры на высшем уровне компетентно, поскольку это его презентация как политика, способного не просто вести беседу, но и отвечать за свои слова. До этого момента он был оппозиционером, а сейчас должен утвердиться как государственник, способный решать межгосударственные дела. Правительство России в январе предоставило транш в размере $20 миллионов правительству Киргизии для поддержки бюджета. Это знак того, что руководство России готово работать с новой властью Киргизии», — считает господин Шестаков.

Лидер партии «Кыргызстан», бывший кандидат в президенты Канат Исаев отмечает, что Садыру Жапарову предстоит преодолеть много вызовов, и для решения внутриполитических проблем у него не очень много времени. «Ему придется выдержать серьезную борьбу с классом коррупционеров, который появился во время правления Алмазбека Атамбаева и занял прочные позиции во всех сферах госуправления. С другой стороны, его правительство должно принять экстренные экономические меры по борьбе с бедностью. Сейчас именно бедность стала основной причиной для перманентных митингов в Киргизии. Чтобы справиться с этими проблемами, ему нужно установить доверительные отношения с лидерами стран, которые поддерживают Киргизию. Если он сможет убедить руководство России в целесообразности кардинальных реформ, то получит необходимое время для реализации своей амбициозной программы», — полагает Канат Исаев.