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Власть

Никакого трайбализма и клановости. Премьер-министр сделал обращение

29 января президент Садыр Жапаров подписал указ «О новой государственной кадровой политике», направленный на создание условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности. Премьер-министр Улукбек Марипов выступил по этому поводу с обращением.

Он отметил, главное поручение президента — кардинально изменить систему и практики отбора кадров.

В целях реализации указа правительством рассматривается проведение аттестации акимов районов и их заместителей на системной основе. Будет также введен принцип ротации глав местных администраций.

Улукбек Марипов пояснил, в чем заключается основная цель этой работы:

  • в укреплении единства народа;
  • в искоренении понятия «север-юг» на государственной службе;
  • в устранении кадрового трайбализма, клановости;
  • в исключении случаев получения должностей на государственной службе путем связей и знакомств;
  • в предупреждении возникновения конфликта интересов, особенно при возникновении разногласий между местным населением с инвесторами;
  • в ликвидации системных коррупционных схем.

Глава правительства считает, что такой подход поможет стимулировать руководителей на местах работать качественно и на результат.

«Хочу еще раз отметить, что мы не большой по численности народ. Нам нужно согласие. В ближайшие дни начнется аттестация, при проведении которой будут созданы равные условия для всех участников. Процесс пройдет открыто и прозрачно перед общественностью. В рамках указа президента и моих поручений формируется состав аттестационной комиссии. В него войдут бывшие руководители районов и областей, имеющие весомый авторитет, ветераны государственной и муниципальной служб», — подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что успешно прошедшие аттестацию руководители государственных администраций и их заместители будут рассмотрены в качестве основных претендентов для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184344/
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