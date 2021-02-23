Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии

В канун Дня защитника Отечества редакция 24.kg решила узнать у известных политиков Кыргызстана о том, как они служили в армии, а заодно показать, какими они были в свои 18-20 лет.

Садыр Жапаров

Нынешний глава государства ушел в армию в 1987 году после первого курса Физкультурного института, куда он поступил годом ранее.

Фото из интернета. Садыр Жапаров

Новобранца определили на службу в поселок Коченево Новосибирской области в войсковую часть № 57849 235-го Таллиннского ордена Красной звезды полка связи. Эта часть и сегодня считается элитной.

За два года будущий президент Кыргызстана дослужился до должности начальника управления радиотелеграфа. Для солдата-срочника это считалось большим достижением. Был награжден нагрудным знаком «Отличник Советской Армии».

Токон Мамытов

Главный правозащитник страны, имеющий за плечами внушительный военный опыт, призвался в армию сразу же после окончания школы — в ноябре 1972 года.

Фото из интернета. Токон Мамытов.

«Тогда для нас даже вопрос так не стоял — идти в армию или нет. Не служить считалось позором. С тобой девушки не общались, не считали тебя настоящим мужчиной, если ты по какой-то причине не был в армии. Мы шли служить с большим желанием. Армия была фундаментом, с которого начинался твой рост. Это была важная основа для того, чтобы в будущем добиться многого», — вспоминает он.

Фото из личного архива Токона Мамытова. Токон Мамытов в армии.

Службу Токон Мамытов проходил в Чехословакии в зенитно-артиллерийском полку в составе 48-й Ропшинской мотострелковой бригады. Демобилизовался в ноябре 1974 года.

«Больше всего запомнилась «учебка» — сержантские курсы. Из нас готовили радиотелеграфистов. Подготовка была очень серьезной.

Запомнились и командиры — настоящие офицеры, которые служили для нас примером. Представьте себе, командир корпуса бегал вместе с нами — солдатами марш-броски, делал упреждения на турнике и брусьях.

Мы его очень уважали. Запомнилась служба и тем, что в 1974 году именно в армии я стал членом КПСС», — рассказал Токон Мамытов.

Каныбек Иманалиев

Депутат парламента ушел в армию после первого курса факультета журналистики.

Фото из интернета. Каныбек Иманалиев.

«Я служил с 1987 по 1989 год в Забайкальском военном округе в военной части № 052014. Через год службы стал кандидатом в члены КПСС. Был командиром отряда.

Вспоминая те годы, могу сказать, что это был суровый край и очень строгая военная часть. Мы служили на стратегической ракетной базе, нацеленной на Китай.

Фото из личного архива Каныбека Иманалиева.. Каныбек Иманалиев в армии.

Требования к дисциплине соответствовали потенциальным задачам. С проверками к нам приезжал генерал армии, начальник штаба Петр Лушев. Первые лет десять после демобилизации армия мне снилась», — вспоминает Каныбек Иманалиев.

Алмамбет Шыкмаматов

В прошлом депутат парламента, а ныне директор Госагентства по привлечению и защите инвестиций был призван в ряды Советской Армии в 1988 году. Служил в береговой охране Дальневосточного военного округа в селе Шкотово.

Фото из интернета. Алмамбет Шыкмаматов.

«Я все время сравниваю ту армию, что прошли мы — старшее поколение, с нынешней. Это, конечно, две разные армии. Тогда к военнослужащим было совершенно иное отношение — уважение и почет. Служить в армии было честью.

Мы приходили возмужавшими, а не покалеченными и психически травмированными, как это случается сегодня. Командиры были для нас учителями, можно сказать, воспитателями.

Фото из личного архива Алмамбета Шыкмаматова. Алмамбет Шыкмаматов (на фото в центре) в армии.

Остались только теплые воспоминания. Безусловно, была и так называемая дедовщина, но совершенно не в том понимании, в котором она известна сегодня. Это была внутриармейская иерархия, а не унижение молодых и насилие. Со многими сослуживцами, с теми, кого удалось найти в интернете, поддерживаю связь и сегодня», — говорит Алмамбет Шыкмаматов.

Джаныбек Бакчиев

Депутат парламента, бывший в свое время командиром антитеррористического центра «Калкан», в армию пошел в 1986 году после второго курса Политехнического института. Это был не только его осознанный выбор, но и стремление.

Фото из интернета. Джаныбек Бакчиев.

«Я с детства мечтал связать свое будущее с военным делом. Но поначалу вышло так, что учиться пришлось в гражданском вузе. Впрочем, судьба все-таки привела меня туда, куда я мечтал попасть. Ну а если говорить о срочной службе, то в армию я, конечно же, шел с радостью.

Поначалу служил в учебной дивизии в поселке городского типа Отар. После попал в отдельный пулеметно-артиллерийский батальон прикрытия государственной границы.

Фото из личного архива Джаныбека Бакчиева. Джаныбек Бакчиев в армии.

Служил на границе с Китаем в должности заместителя командира взвода в минометной батарее. Мы были очень дружными. В части подобрался прекрасный, интернациональный состав со всего Советского Союза. С некоторыми сослуживцами общаемся и сегодня. Я считаю, что армию должен пройти каждый мужчина. Это то место, где люди раскрываются по-особому, место, которое закаляет и многому учит», — заключает Джаныбек Бакчиев.