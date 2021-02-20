Премьер-министр встретился с представителями стройкомпаний. Обсудили проблемы

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, глава правительства отметил, что строительный сектор — один из основных индикаторов экономического роста в стране. Его доля в ВВП составляет 10 процентов.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на спад экономической активности и сокращение инвестиций, было сдано более 900 тысяч квадратных метров жилья. Объем инвестиций — 46 миллиардов сомов.

«Но есть проблемы, которые не решаются в течение многих лет. Для нас важно развитие строительной отрасли, так как она оказывает существенное влияние на инфраструктурное развитие страны. Чем больше мы сможем решить проблем в строительной сфере, тем лучше станет жизнь наших граждан. Зачастую обращения, поступающие от населения к президенту, правительству страны, связаны с обеспечением граждан жильем. Известный факт, что если у человека есть дом, работа и достойная зарплата, то это уже хорошо», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Премьер-министр призвал руководителей стройкомпаний при проектировании и строительстве домов акцент делать на комфортное жилье по доступной для граждан цене.

В свою очередь владельцы стройкомпаний рассказали, что есть ряд проблем. К примеру, подключение к инженерным системам, электроэнергии, сетям горячего и холодного водоснабжения, канализации, системе центрального отопления, вмешательство проверяющих органов во внутренние дела компаний, бюрократия в получении разрешительных документов, земельные вопросы, кадровые перестановки в государственных органах.

Кроме того, большая бюрократия в работе «единого окна» в сфере архитектуры и строительства. Нет взаимопонимания с государственными органами, хотя значительная часть республиканского бюджета формируется за счет отчислений бизнеса.

Улукбек Марипов подчеркнул, что эти вопросы следует решать поэтапно, исходя из принципа приоритетности. Премьер считает, что следует убрать дублирующие органы, которые вместо того, чтобы оперативно решать задачи, наоборот, создают препятствия бизнесу.

По итогам встречи Улукбек Марипов поручил руководителям соответствующих государственных органов в кратчайшие сроки решить вопросы, поднятые представителями организаций, работающих в строительной сфере, и провести работу по инвентаризации и совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей строительную отрасль.