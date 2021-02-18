Рост пневмонии у детей. У чиновников до сих пор нет плана по меднаблюдению

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел оперативное совещание по случаям заболевания детей пневмонией. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Артем Новиков подчеркнул, что складывающаяся ситуация с заболеваемостью детей пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки вызывает у общественности большую обеспокоенность. Он раскритиковал работу соответствующих органов из-за отсутствия плана мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет.

«Необходимо создать единую информационную медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Все образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности, должны регулярно представлять информацию по каждому ребенку. Дошкольные и школьные учреждения работают в ограниченном формате. Без анализа влияния традиционного учебного процесса в период пандемии COVID-19 на здоровье детей мы не можем говорить о его полноценном возобновлении», — отметил Артем Новиков.

Он поручил Министерству здравоохранения и социального развития совместно с мэрией Бишкека и Министерством образования и науки в недельный срок провести медицинское обследование детей, обучающихся в режиме офлайн в дошкольных и школьных учреждениях столицы. При этом при наличии симптомов детям сделают ПЦР-анализ на коронавирус. Кроме того, поручено разработать план мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет с ежедневным учетом их заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Поручено обеспечить условия для проведения добровольной вакцинации детей противогриппозной вакциной в государственных и частных медицинских организациях.

Особое внимание при этом следует уделить проведению информационной работы среди населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и своевременного обращения к медицинским работникам при наличии симптомов COVID-19 и пневмонии.

«Профилактические осмотры детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях должны проводиться на системной основе. Таким образом, начиная со следующей недели, такая практика должна быть внедрена в каждом образовательном учреждении с организацией дежурства медицинского персонала в них», — заключил Артем Новиков.