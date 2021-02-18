11:09
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

Рост пневмонии у детей. У чиновников до сих пор нет плана по меднаблюдению

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел оперативное совещание по случаям заболевания детей пневмонией. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Артем Новиков подчеркнул, что складывающаяся ситуация с заболеваемостью детей пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки вызывает у общественности большую обеспокоенность. Он раскритиковал работу соответствующих органов из-за отсутствия плана мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет.

«Необходимо создать единую информационную медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Все образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности, должны регулярно представлять информацию по каждому ребенку. Дошкольные и школьные учреждения работают в ограниченном формате. Без анализа влияния традиционного учебного процесса в период пандемии COVID-19 на здоровье детей мы не можем говорить о его полноценном возобновлении», — отметил Артем Новиков.

Он поручил Министерству здравоохранения и социального развития совместно с мэрией Бишкека и Министерством образования и науки в недельный срок провести медицинское обследование детей, обучающихся в режиме офлайн в дошкольных и школьных учреждениях столицы. При этом при наличии симптомов детям сделают ПЦР-анализ на коронавирус. Кроме того, поручено разработать план мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет с ежедневным учетом их заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Поручено обеспечить условия для проведения добровольной вакцинации детей противогриппозной вакциной в государственных и частных медицинских организациях.

Особое внимание при этом следует уделить проведению информационной работы среди населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и своевременного обращения к медицинским работникам при наличии симптомов COVID-19 и пневмонии.

«Профилактические осмотры детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях должны проводиться на системной основе. Таким образом, начиная со следующей недели, такая практика должна быть внедрена в каждом образовательном учреждении с организацией дежурства медицинского персонала в них», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183869/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 109,8 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане коронавирусом болеют 778 человек, 146 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 689
ООН: 75 процентов сделанных прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса
Сдать ПЦР два раза. Как студенты из Кыргызстана могут выехать в Россию
Для зараженных COVID-19 свободна 281 койка в медучреждениях Бишкека
Идет сезонный рост. Ситуацию с пневмонией среди детей прокомментировал Минздрав
Популярные новости
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в&nbsp;Россию Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в Россию
Бизнес
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
18 февраля, четверг
11:05
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишк...
11:00
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
11:00
Канализация, дороги. О чем на бюджетных слушаниях говорят бишкекчане
10:41
Дорога север — юг. В 2021 году начнутся работы на эстакадных мостах
10:38
Больше половины бюджета Бишкека традиционно потратят на социалку