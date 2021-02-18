Местные выборы. Лидеры трех партий заявили об объединении

Лидеры партий «Реформа», «Адилеттуу Кыргызстан» и «Асман Ала-Тоо» — Клара Сооронкулова, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров решили объединиться в одну политорганизацию и участвовать в предстоящих 11 апреля местных выборах совместно.

Сегодня все трое подпишут меморандум об объединении и готовности принять участие в избирательной кампании на выборах в Бишкекский городской кенеш.

Напомним, они баллотировались в президенты на досрочных выборах 10 января. Согласно официальным итогам, подведенным ЦИК, Клара Сооронкулова набрала 1 процент голосов избирателей, Аймен Касенов — 0,91 процента, Эльдар Абакиров — 0,50 процента.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 кенешей, включая Бишкекский и Ошский горкенеши.