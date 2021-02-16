16:20
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть

На местах проблемы не решают. Улукбек Марипов раскритиковал глав местной власти

Премьер-министр Улукбек Марипов раскритиковал работу руководителей госструктур и министерств. Об этом он заявил в прямом эфире в соцсетях.

По его словам, главы ведомств на местах не решают проблемы народа и у них плохая связь с общественностью.

«Члены правительства и руководители государственных структур, почему граждане обращаются с проблемами в правительство? Потому что руководители госструктур, агентств, фондов, министры своевременно не решают их на местах. Поэтому граждане вынуждены обращаться к власти через соцсети и письменно. Уважаемые начальники, у вас очень плохая связь с обществом. Поэтому они со всех уголков страны приходят к нам. Вот сейчас вижу, пишут про ипотеку и другие вопросы. Это все можно решить на уровне министерств», — сказал премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183654/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов поручил решить вопрос о нетрезвом главе МП «Бишкексвет»
Улукбек Марипов возмутился, что 85 процентов продуктов в Кыргызстане импортные
Начались весенние полевые работы. Премьер пригрозил акимам внезапными проверками
В прошлом году в Кыргызстане освоили только 83 процента госинвестиций
В КР готовятся к завозу нового штамма COVID-19. Премьер провел совещание
Улукбек Марипов обозначил главную задачу возглавляемого им правительства
Обеспечить свободу предпринимателям потребовал Садыр Жапаров от премьера
Торткульское водохранилище. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша
Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Улукбек Марипов встретился с Михаилом Мишустиным и Николом Пашиняном
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 февраля
Бизнес
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
16 февраля, вторник
16:19
В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу» В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего...
16:07
На местах проблемы не решают. Улукбек Марипов раскритиковал глав местной власти
16:04
В Бишкеке задержаны необычные воры. Угоняли машины, чтобы снять катализаторы
16:00
Шесть лет реабилитации. Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом
15:57
В Бишкеке задержан вор, два года назад угнавший машину