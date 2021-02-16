На местах проблемы не решают. Улукбек Марипов раскритиковал глав местной власти

Премьер-министр Улукбек Марипов раскритиковал работу руководителей госструктур и министерств. Об этом он заявил в прямом эфире в соцсетях.

По его словам, главы ведомств на местах не решают проблемы народа и у них плохая связь с общественностью.

«Члены правительства и руководители государственных структур, почему граждане обращаются с проблемами в правительство? Потому что руководители госструктур, агентств, фондов, министры своевременно не решают их на местах. Поэтому граждане вынуждены обращаться к власти через соцсети и письменно. Уважаемые начальники, у вас очень плохая связь с обществом. Поэтому они со всех уголков страны приходят к нам. Вот сейчас вижу, пишут про ипотеку и другие вопросы. Это все можно решить на уровне министерств», — сказал премьер-министр.