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Власть

Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами

Фонд по управлению госимуществом будет расформирован и перейдет в ведение Министерства экономики и финансов. Фонд госматрезервов достанется МЧС. Так предусмотрено новой структурой правительства.

Как стало известно 24.kg, ФОМС теперь встроен в систему Министерства здравоохранения и социального развития, как и Соцфонд. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций перейдет в ведение Министерства экономики и финансов.

Госфиннадзор также отходит этому ведомству. Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений передали Министерству сельского, водного хозяйства и регионального развития, как и Госагентство водных ресурсов. Департамент питьевого водоснабжения и водоотведения — Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта включили в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Вопросы внешней миграции будет решать Министерство иностранных дел. Уточняется, что защитой интересов внутренних мигрантов предстоит заниматься отдельному департаменту в структуре Минздрава, поскольку к нему присоединили Министерство труда и социального развития.

Разделили и Государственное агентство по охране окружающей среды. Часть его функций, касающихся экологии, перейдет МЧС, за леса будет отвечать Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут работать в составе Министерства юстиции.

Государственная налоговая и Государственная таможенная службы упраздняются. Их функции передадут в Министерство экономики и финансов.

Окончательную структуру кабмина разработчики обещают представить в ближайшее время.

Руководителям ведомств поручили в месячный срок подготовить план и штатное расписание.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183335/
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