Дословно. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ, зампредседателя кабмина Камчыбек Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле и брать отпуска. По его словам, он сам будет следить за отдыхом министров.

«Раз пришли работать министрами, работайте. Не надо кататься на машине и отдыхать, если народ отдыхает. Мы должны много работать», — сказал он.

Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет! Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ поручил министрам в 6.00 быть на рабочем месте. «Я с 5.00 на работе. А вы приходите в 8.30 — 9.00. Надо приходить раньше, чтобы потом не создавать пробки на дороге. Приходите в 6.00. Это будет примером для народа», — сказал он.