Проект новой Конституции. За что президент может быть отрешен от должности

Проект новой Конституции предусматривает порядок, при котором президент может быть отрешен от должности.

Указаны следующие основания:

за нарушение Конституции и законов;

за незаконное вмешательство в полномочия Жогорку Кенеша и деятельность органов судебной власти.

Парламенту также разрешается выдвигать обвинения против главы государства для объявления ему импичмента. Оно должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов по инициативе не менее половины нардепов при наличии заключения специальной комиссии, образованной Жогорку Кенешем. Представление направляется в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд.

Президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения, подтвержденного заключением генерального прокурора и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

При этом решение ЖК должно быть принято большинством не менее двух третей голосов и не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. Если срок не соблюдается, то выдвинутое обвинение считается отклоненным.

По отредактированному варианту Конституции будут проведены парламентские слушания, организованные профильным комитетом. Общественное обсуждение продлится до 9 марта.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.