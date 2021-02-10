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Власть

В ближайшие пять лет жильем планируют обеспечить 7,5 тысячи семей

Презентован проект концепции программы правительства «Мой дом 2021-2026». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Проект разработало Министерство экономики совместно с ОАО «Госипотечная компания». Он предусматривает обеспечение жильем 7,5 тысячи семей с 2021 по 2026 год. При этом профинансируют приобретение и строительство жилья общей площадью не менее 150 тысяч квадратных метров. Для этого привлекут инвестиции на 5 миллиардов сомов, а также выпустят и разместят ипотечные ценные бумаги на 1 миллиард сомов.

По итогам совещания проект программы «Мой дом 2021-2026» одобрен.

В ближайшее время правительство утвердит его. Премьер-министр также поручил госорганам проработать вопрос о снижении процентной ставки по государственной ипотеке совместно с банками-партнерами и донорами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182947/
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