В ближайшие пять лет жильем планируют обеспечить 7,5 тысячи семей

Презентован проект концепции программы правительства «Мой дом 2021-2026». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Проект разработало Министерство экономики совместно с ОАО «Госипотечная компания». Он предусматривает обеспечение жильем 7,5 тысячи семей с 2021 по 2026 год. При этом профинансируют приобретение и строительство жилья общей площадью не менее 150 тысяч квадратных метров. Для этого привлекут инвестиции на 5 миллиардов сомов, а также выпустят и разместят ипотечные ценные бумаги на 1 миллиард сомов.

По итогам совещания проект программы «Мой дом 2021-2026» одобрен.

В ближайшее время правительство утвердит его. Премьер-министр также поручил госорганам проработать вопрос о снижении процентной ставки по государственной ипотеке совместно с банками-партнерами и донорами.