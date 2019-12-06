Айтмамат Назаров: ТЭЦ Бишкека можно перевести на газ, но это дорого

«ТЭЦ Бишкека можно перевести на газ и мазут, но это будет очень дорого», — заявил журналистам председатель правления Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, если перевести столичную ТЭЦ на мазут или газ, тогда в три раза поднимутся цены. Сейчас на топливо на ТЭЦ уходит 4 миллиарда сомов в год, а при переводе — более 9 миллиардов сомов.

Айтмамат Назаров еще раз обратил внимание, что ТЭЦ не является основной причиной бишкекского смога.

«ТЭЦ построили в 1961 году, а когда появился смог? Два-три года назад. Я далек от того, что ТЭЦ не имеет отношения к смогу, но это не основная причина. Небольшой дождь и сразу все наладилось, разве в эти дни ТЭЦ отключали? По данным экологов, вклад ТЭЦ в смог — 15-20 процентов. Если отказаться от теплоэлектроцентрали, встает вопрос, как Бишкеку получать электроэнергию и тепло?» — заключил глава Нацэнергохолдинга.