Впервые за время пандемии из Урумчи в Кыргызстан прибыли 47 вагонов с товарами

Впервые за время карантина в Кыргызстан экспрессом прибыл крупный железнодорожный состав из Урумчи (Китай) с грузом предпринимателей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

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«Важное событие. На станции «Аламедин» встретили первый состав с 47 контейнерами из КНР. Особо хочу отметить важность мероприятия, потому что в этих контейнерах находится груз кыргызстанских предпринимателей, который доставлен прямым экспрессом из Урумчи. Проблему доставки грузов пользователи социальных сетей неоднократно указывали на моих страницах. В этих контейнерах находится груз бизнесменов ТРК «Дордой» и других предпринимателей, которые на протяжении последнего года испытывают большие трудности с поставкой товаров из Китая», — написал он.

По словам Артема Новикова, на протяжении последних трех месяцев по поручению тогдашнего премьер-министра, нынешнего президента Садыра Жапарова проводилась большая работа, в том числе переговоры с КНР по увеличению количества грузовых перевозок.

В итоге, как отметил он, удалось пока договориться по двум поездам в месяц, которые будут доставлять товары и грузы бизнесменов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что санитарные требования, введенные во время пандемии на пунктах пропуска «Торугарт» в Нарынской и «Иркештам» в Ошской областях, сказались на пропускоспособности.

«Все привело к тому, что товары не поступали к предпринимателям. Теперь на КПП «Иркештам» китайская сторона до конца февраля построит современные склады и дезинфекционные пункты, что увеличит

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объем пропуска транспорта с 5-10 машин до 30 в сутки. Мы пока не вернулись к прежним объемам, но уже проделали большой шаг. Надеемся, что все решения, которые были приняты правительством, смогут снять напряжение и вернуть продавцов к полноценной работе», — заметил он.

Артем Новиков также рассказал, что в дальнейшем будут вестись переговоры по увеличению количества перевозок поездом до тысячи вагонов в месяц. Планируются также переговоры об авиаперевозках.