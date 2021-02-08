Впервые за время пандемии из Урумчи в Кыргызстан прибыли 47 вагонов с товарами

Впервые за время карантина в Кыргызстан экспрессом прибыл крупный железнодорожный состав из Урумчи (Китай) с грузом предпринимателей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
По словам Артема Новикова, на протяжении последних трех месяцев по поручению тогдашнего премьер-министра, нынешнего президента Садыра Жапарова проводилась большая работа, в том числе переговоры с КНР по увеличению количества грузовых перевозок.
Первый вице-премьер подчеркнул, что санитарные требования, введенные во время пандемии на пунктах пропуска «Торугарт» в Нарынской и «Иркештам» в Ошской областях, сказались на пропускоспособности.
«Все привело к тому, что товары не поступали к предпринимателям. Теперь на КПП «Иркештам» китайская сторона до конца февраля построит современные склады и дезинфекционные пункты, что увеличит
Артем Новиков также рассказал, что в дальнейшем будут вестись переговоры по увеличению количества перевозок поездом до тысячи вагонов в месяц. Планируются также переговоры об авиаперевозках.