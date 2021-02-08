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Власть

Балбак Тулобаев: Скоро все услышат о незаконных деяниях депутатов ЖК в столице

И. о. мэра столицы Балбак Тулобаев пообещал, что скоро все узнают о депутатах Жогорку Кенеша, которые совершали незаконные действия в столице. Об этом он сообщил на очередной сессии Бишкекского горкенеша.

По словам и. о. градоначальника, сейчас проходит инвентаризация объектов и земель в городе. «По ее итогам станет ясно, кто незаконно завладел участками и не платит налоги в бюджет», — сказал он.

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Балбак Тулобаев добавил, что ранее некоторые депутаты ЖК требовали его отставки, но тогда он им ответил, что должен отчитываться только перед своим парламентом — городским кенешем.

«Все хотят вмешиваться в дела мэрии. Некоторые депутаты не читают законы. Я подчиняюсь только своему работодателю — Бишкекскому горкенешу. Только он может утвердить мэра или снять с должности. Перед ним отчитываюсь. В Жогорку Кенеше и горкенеше есть депутаты, которые имеют отношение к бизнесу в столице. Некоторые из них занимаются незаконными деяниями. Скоро вы услышите о таких деяниях депутатов ЖК, мы покажем наглядно», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182669/
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