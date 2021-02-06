Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и водноэнергетической сферах.

По итогам встречи стороны договорились провести в 2021 году IX заседание кыргызско-казахстанского Межправительственного совета на территории Казахстана.

Аскар Мамин поздравил Улукбека Марипова с назначением на пост премьер-министра и пожелал успехов в работе.