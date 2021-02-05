ГКНБ вводит в заблуждение. В Верховном суде ответили на сообщение чекистов

«Информационные сообщения ГКНБ, обвиняющие представителей судебной ветви власти в неправомерных действиях, которые не подкреплены фактами, наносят урон авторитету судебной системы», — об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

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По ее данным, попытка придать весомость своему заявлению с помощью некорректного изложения информации ГКНБ вводит читателей в заблуждение и формирует у населения негативное отношение к судьям.

«Действительно, председатель Верховного суда Гульбара Калиева в феврале 2020-го внесла представление в дисциплинарную комиссию на судью Свердловского районного суда столицы на ее неэтичное поведение по отношению к подсудимому, видеозапись которой оказалась в социальной сети и вызвала бурное обсуждение пользователей. В этом случае председатель Верховного суда действовала строго в рамках закона», — подчеркнули в ведомстве.

По факту утечки видеозаписи судебного процесса с участием судьи Свердловского районного суда Бишкека в соцсети Гульбара Калиева создала комиссию, которая пришла к выводу, что ролик, размещенный в социальной сети, изъяли из видеорегистратора путем прямой записи.

«Согласно заключению технических специалистов, видеозапись могла быть получена с двух мест, где они не смогли обнаружить следов несанкционированного доступа. При этом специалисты не смогли также обнаружить доказательства выгрузки файлов и с кабинета И.Ж.Б. Поэтому попытка смешивания двух разных по содержанию и характеру вопросов и утверждение о сокрытии председателем Верховного суда материалов служебного расследования являются несостоятельными», — говорится в сообщении.

Ранее в ГКНБ сообщали, что начато еще одно досудебное производство по уголовному делу в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой и экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека. Были установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны представителей судебного корпуса. Известно, что отдельные представители судебной ветви власти из-за личной неприязни с целью привлечения к дисциплинарной ответственности неугодных судей, используя свое служебное положение, распространяли в интернете дискредитирующие последних видеоматериалы.

Напомним, в комиссию поступило представление на председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».

По данным 24.kg, к уголовной ответственности вместе с Гульбарой Калиевой привлекается бывшая глава Свердловского райсуда Жылдыз Ибраимова.