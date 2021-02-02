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Власть

Улукбек Марипов рассказал, как оптимизирует правительство и куда направит деньги

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Он рассказал, что при министерствах существует 28 разных ведомств — госагентства, инспекции, фонды. По словам претендента, после утверждения структуры новое правительство будет оптимизировано.

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«Например, Госагентство ветеринарии и фитосанитарии не подчиняется Минсельхозу. Во всех 28 органах при министерствах есть свои статс-секретари, заместители главы ведомства. Их ранг приравнивается к министерскому. После того как дублирующие органы будут ликвидированы, мы повысим зарплаты тем же сотрудникам системы образования и сельского хозяйства», — сказал Улукбек Марипов.

Он добавил, что 2 миллиарда сомов можно сэкономить в год только в системе энергетики.

Ранее сообщалось, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182030/
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